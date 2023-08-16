В ФРГ заявили о снижении киберпреступности на 6,5% в 2022 году

По словам вице-президента Федерального ведомства по уголовным делам Мартины Линк, число атак, исходящих из-за рубежа, выросло на более чем 8%

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Количество киберпреступлений в Германии снизилось на 6,5% в 2022 году, однако риск атак, целью которых является нанесение ущерба IT-структурам германских компаний и частных лиц, по-прежнему очень высок. Об этом сообщила вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Мартина Линк в ходе презентации отчета о ситуации с киберпреступностью за 2022 год.

"Снижение числа случаев киберпреступности в стране на 6,5%, зафиксированное в статистике преступности за предыдущий год, не означает расслабления", - заявила Линк. Она уточнила, что многие из прошлогодних атак показали, что "качество" преступлений возросло по степени их тяжести, хотя количество снизилось.

В то же время Линк подчеркнула, что число атак, исходящих из-за рубежа, выросло на более чем 8%. Причем этот показатель не входит в 136 865 случаев кибератак, зарегистрированных в ФРГ в 2022 году. "Наша статистика может зафиксировать только верхушку айсберга", - пояснила вице-президент BKA. Атаки программ-вымогателей, в частности, могут угрожать существованию компаний. При этом вредоносные программы наносят ущерб целым базам данных и IT-системам.

В конце августа результаты исследования, проведенного Федеральным объединением информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий (BITKOM), в ходе которого было опрошено более 1 000 компаний, показали, что германские компании ежегодно теряют порядка €203 млрд в результате кражи IT-оборудования и данных, а также шпионажа и саботажа. В прошлом году в Германии было зарегистрировано 136 865 случаев кибератак по сравнению со 146 363 в 2021 году, когда число киберпреступлений выросло более чем на 12% по сравнению с 2020 годом.