На Украине начали разбирать на детали разрушенный самолет "Мрия"

По информации УНИАН, сотрудники предприятия снимают оставшиеся детали, которые могут пригодиться в строительстве новой версии воздушного судна, если такое решение будет принято

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники государственного предприятия (ГП) "Антонов" начали разбирать на детали спроектированный и построенный в советское время транспортный реактивный самолет Ан-225 "Мрия", который был самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации.

Как сообщает агентство УНИАН, сотрудники предприятия снимают оставшиеся детали, которые могут пригодиться в строительстве новой версии самолета, если такое решение будет принято.

28 февраля 2022 года в концерне "Укроборонпром" сообщили об уничтожении на аэродроме Гостомель под Киевом самолета Ан-225 "Мрия". Спустя месяц гендиректора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили от исполнения обязанностей, ему было предъявлено обвинение в служебной халатности в связи с уничтожением самолета. В июле 2023 года дело против экс-директора передали в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае 2022 года заявил, что Украина намерена построить еще один самолет "Мрия", но для этого нужно $800 млн. В ноябре того же года в ГП "Антонов" пояснили, что реализация этой идеи находится только на уровне конструкторской проработки и что, по имеющейся экспертной оценке, в настоящее время есть только около 30% комплектующих.

"Мрия" была самым крупным и грузоподъемным самолетом в мире, способным поднять до 250 тонн грузов или перевозить 150 тонн на межконтинентальную дальность. Самолет был спроектирован в ОКБ имени Антонова и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах в кооперации крупнейших авиапредприятий СССР для перевозки компонентов ракеты-носителя "Энергия" и орбитального корабля "Буран". Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. После распада СССР самолет перешел в собственность Украины, программа "Энергия" - "Буран" была закрыта в 1993 году, а Ан-225 был доработан для коммерческих перевозок. Второй экземпляр самолета так и не был достроен.