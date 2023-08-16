Глава МИД Армении заявил, что в Нагорном Карабахе 30 тыс. детей страдают от недоедания

Арарат Мирзоян отметил, что за последние восемь месяцев смертность в регионе удвоилась

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Около 30 тыс. детей в Нагорном Карабахе страдают от недоедания в результате блокады со стороны Азербайджана. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"20 тыс. - это число пожилых людей, которые не могут даже перемещаться в связи с отсутствием общественного транспорта, 30 тыс. детей страдают от недоедания и дефицита продовольствия, 2 тыс. беременных женщин не имеют базового доступа к здравоохранению", - отметил он, добавив, что за последние восемь месяцев смертность в Нагорном Карабахе удвоилась.