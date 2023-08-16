Крупные силы террористов стягиваются к границе с Нигерией через Нигер

По данным разведки ВС Нигерии, перемещения боевиков происходят что они опасаются возможного нападения на Нигер сил ECOWAS

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Крупные силы террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ) перебрасываются через Нигер к озеру Чад и северо-западным границам Нигерии. Об этом сообщила газета Daily Trust со ссылкой на источники в руководстве разведки ВС Нигерии.

По данным источников, перемещение боевиков ISWAP с их баз в труднодоступных районах Сахеля к нигерийской границе происходит потому, что они опасаются возможного нападения на Нигер сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). "Самые боеспособные силы ISWAP начали движение от своих баз в Сахеле через Нигер и далее к границе с Нигерией, - цитирует издание свои источники. - Они создают опорные пункты в районах Кукава, Абадам, Гаидам и Гузамала на берегах озера Чад. - Это уже почувствовали на себе жители нигерийских штатов Кацина, Кадуна, Замфара и Сокото, которые подвергаются нападениям террористов ISWAP с территории Нигера".

По данным других источников в службах безопасности Нигерии, отмечает газета, обстановка на северо-западе страны обострилась после решения путчистов в Нигере выйти из состава смешанных многонациональных сил реагирования на террористические угрозы, которые были созданы для совместной борьбы стран региона с экстремистской группировкой "Боко харам" в Нигерии. "Это стало создавать серьезную угрозу безопасности региона озера Чад, - цитирует газета эти источники. - Мы следим за обстановкой там, можем отметить массовые перемещения сил ISWAP во главе с их главарями".

Экстремизм в Западной Африке

Крупнейшая на западе Африки исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой считается Майдугури - административный центр штата Борно. Она поставила целью захват власти в этой африканской стране. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы в сопредельных с Нигерией странах.

Весной 2015 года в "Боко харам" произошел раскол. Часть структур боевиков объявила, что присоединилась к ИГ и приняла название "Исламское государство в Западной Африке". Особую активность ее структуры проявляют в регионе Сахеля на стыке границ Буркина-Фасо, Мали и Нигера, а также на берегах озера Чад.

В Аккре 17 августа ожидается открытие встречи начальников генеральных штабов ВС стран ECOWAS для обсуждения вопроса проведения военных действий против мятежников в Нигере. Речь идет об осуществлении принятых 10 августа решений чрезвычайного саммита ECOWAS в Абудже. В самом Нигере готовятся отражать возможное военное вторжение и призывают к массовому набору добровольцев на помощь армии. Совет мира и безопасности Африканского союза тем временем выразил несогласие с позицией ECOWAS, отвергнув возможность военного решения ситуации в Нигере, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.