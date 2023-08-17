Зеленский подписал законы о продлении военного положения еще на 90 суток

Продление военного положения в стране на такой срок означает отмену парламентских выборов на Украине, которые должны состояться в октябре

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые ранее парламентом законы о продлении военного положения и о всеобщей мобилизации на 90 суток - до 15 ноября. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал Железняк в Telegram-канале. Законы о продлении военного положения были приняты Верховной радой 27 июля.

Продление военного положения в стране на такой срок означает отмену парламентских выборов на Украине, которые должны состояться в октябре. Во время его действия голосование проводиться не может.

Дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов идут на Украине уже давно. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук также отмечал, что по закону проводить любые выборы во время военного положения нельзя.

Военное положение на Украине введено 24 февраля 2022 года, несколько раз его действие продлевали, в предыдущий раз также на 90 дней. 25 февраля прошлого года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Верховная рада также неоднократно продлевала его действие.