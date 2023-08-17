Сдавшийся в плен на Херсонщине военнослужащий ВСУ рассказал о проблемах с продовольствием

По словам украинского пленного, в таких условиях он отказался рисковать своей жизнью и решил сдаться в плен при первой возможности

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), переплывший на лодке через Днепр в Херсонской области, чтобы сдаться в плен российским военным, объяснил свой поступок плохим отношением командиров и проблемами с продовольствием и боеприпасами. Видеозапись его допроса предоставил ТАСС представитель экстренных служб региона.

По словам украинского пленного, в течение пяти дней после призыва в 123-ю бригаду теробороны ВСУ он проходил обучение на полигоне в Житомирской области, а на седьмой день был отправлен на правобережье Херсонской области. "После прибытия на второй день отправили на позиции. Нам выдали оружие, но боеприпасов всего два магазина, сказали, что якобы после подтопления много оружия и боеприпасов пришли в негодность", - отметил он.

"Как попали на "передок" (передовые позиции - прим. ТАСС), началось. Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы со стороны левого берега [Днепра] не давали сфокусироваться ни на одной из поставленных задач от командира с позывным Клещ, которого я видел только в первый день, так как он находится где-то в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать, паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет, его как бы покупают за свои гривны. А у нас еще и в карманах пусто. Я спросил, почему на технике батальона не подвозят, как это было у нас на срочке. Сказали, что она вся в Николаеве, здесь ее нет", - рассказал украинский пленный.

Он отметил, что в таких условиях отказался рисковать своей жизнью и решил сдаться в плен при первой возможности. "Такая возможность появилась только через неделю. Находясь на крайней позиции по берегу реки Днепр, в дневное время я заметил лодку. И в ночное время я и решил с двумя своими товарищами, которые тоже были со мной согласны, переплыть на левый берег. Мы нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли, с собой имели три автомата и гранатомет. Если честно, было страшно, так как наши могли по нам начать стрелять в любой момент. На левом берегу нас встретили российские военные и забрали", - заключил он.