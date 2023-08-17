AP: возможные организаторы терактов 11 сентября 2001 года могут избежать смертной казни

По данным агентства, это может произойти, если удастся достичь досудебных соглашений о признании вины

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в организации терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и четверо его сообщников могут избежать смертной казни в случае достижения соглашений о признании вины. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма родственникам погибших в трагедии.

По информации агентства, канцелярия генерального прокурора США обсуждает досудебные соглашения о сотрудничестве с обвиняемыми. Если договоренностей удастся достичь, "вероятность смертной казни будет исключена", пишет AP. Письма с соответствующим содержанием на этой неделе были направлены семьям погибших в результате теракта. Агентство уточняет, что родственники жертв "выразили недовольство таким решением".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.

Халид Шейх Мохаммед - предполагаемый главный организатор терактов 11 сентября. В настоящее время он и его сообщники находятся в тюрьме Гуантанамо на Кубе. Судебное разбирательство по их делу было затруднено многочисленными задержками и юридическими спорами. По информации AP, слушания возобновятся 18 сентября.