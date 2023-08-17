Мирзиёев упразднил должность главы президентской администрации

Сардора Умурзакова назначили на должность советника главы государства по особым поручениями

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому упраздняется должность руководителя администрации президента, а также вносится ряд изменений в структуру администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Соответствующим указом президента Республики Узбекистан упразднена должность руководителя администрации президента и внесен ряд изменений в структуру администрации", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.

"Указом Президента Республики Узбекистан Умурзаков Сардор Уктамович назначен на должность советника Президента Республики Узбекистан по особым поручениям и в связи с этим освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан", - добавил Асадов.