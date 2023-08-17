Начальник Генштаба Словакии посетил украинскую группировку "Таврия"

Украинские военные поблагодарили Даниэля Змеко за поставленное Словакией вооружение

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Словакии генерал Даниэль Змеко посетил украинскую оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия". Об этом сообщила пресс-служба группировки в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным пресс-службы, украинские военные поблагодарили гостя за поставленное Словакией вооружение. На опубликованных фото со словацким генералом заметна расположенная в ангаре колесная самоходная гаубица (САУ) М-2000 Zuzana.

Как ранее заявлял посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, Словакия принимает непосредственное участие в вооружении Украины. В частности, Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словакии истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и "Куб", 30 БМП-1, 5 вертолетов марки "Ми", а также поставлены самоходные гаубицы "Зузана", кроме того, местные предприятия занимаются ремонтом военной техники, которая стоит на вооружении ВСУ.