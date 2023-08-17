Премьер-министр Бангладеш заявила о стремлении США контролировать Индийский океан

Шейх Хасина напомнила, что Вашингтон предоставил убежище Рашиду Чоудхури, убившему в августе 1975 года ее отца, первого президента и премьер-министра республики Муджибура Рахмана

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. США добиваются дестабилизации положения в Бангладеш с целью установления своего контроля над зоной Индийского океана и Бенгальским заливом. Об этом заявила премьер-министр республики Шейх Хасина.

"Бангладеш находится под давлением Соединенных Штатов, которые добиваются от нашей страны проведения "свободных и справедливых выборов", а также "защиты прав человека". Но выборы и демократия в Бангладеш не являются целью Америки. Они используют демократию и выборы в качестве предлога, чтобы использовать ситуацию в Бангладеш для получения контроля над Индийским океаном и Бенгальским заливом", - цитирует главу правительства новостной портал Bdnews24.com.

Шейх Хасина напомнила, что США предоставили убежище Рашиду Чоудхури, убившему в августе 1975 года ее отца, первого президента и премьер-министра Бангладеш Муджибура Рахмана. "Как страна, приютившая убийц, может говорить о правах человека, выборах и прозрачности?" - задалась вопросом глава правительства.

Ранее Госдепартамент США пригрозил запретом на предоставление виз политикам Бангладеш, которые "подрывают демократический процесс" в стране. Вашингтон также ввел санкции против военнослужащих батальона быстрого реагирования полиции Бангладеш, заявив, что это подразделение "грубо нарушает права человека".

В конце июля в Дакке произошли ожесточенные столкновения полиции с активистами оппозиционной Националистической партии Бангладеш, проводившими массовые манифестации с требованием отставки находящейся у власти с 2009 года Шейх Хасины. Манифестанты обвинили премьер-министра в подавлении демократических свобод и потребовали формирования временного правительства, которое обеспечит проведение справедливых парламентских выборов в январе 2024 года.

В столкновениях десятки полицейских получили ранения, 90 участников акций оппозиции подверглись аресту.