В Греции заявили об угрозе нацбезопасности в случае размещения военной базы Турции в Ливии

По мнению греческой правой партии "Эллиники лиси", такое развитие событий обостряется с сохранением в силе турецко-ливийского меморандума

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. Размещение военной базы Турции в ливийском порту Хомс, который Анкара берет в аренду на 99 лет, станет прямой угрозой национальной безопасности Греции, греческое же правительство об этом молчит. Такое мнение выразила в распространенном заявлении греческая правая парламентская партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение").

По словам партии, аренда Анкарой ливийского порта Хомс - "это развитие событий, которое представляет собой прямую угрозу национальной безопасности Греции, тем более в сочетании с сохранением в силе незаконного турецко-ливийского меморандума, являющегося непосредственным вызовом национальному суверенитету Греции".

Партия обвинила власти Греции в том, что они не только не воспротивились сохранению "незаконного правительства Ливии, которое должно было быть заменено на демократических выборах в декабре 2021 года", но и "не отреагировали на военное окружение Греции со стороны Турции". "Попустительство правительства [премьер-министра Кириакоса] Мицотакиса по отношению к Турции теперь вызывает подозрения", - подчеркнула "Эллиники лиси".

Телеканал TGRT сообщил ранее со ссылкой на источники, что Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где разместит военную базу. Утверждается, что такой шаг позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов. По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие боевые беспилотники и системы ПВО.

В ноябре 2019 года ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) и турецкие власти подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами. 3 октября прошлого года ПНЕ заключило с Турцией два новых меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом секторе, один из документов касается в том числе проведения совместных геологоразведочных работ.