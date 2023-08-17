17 августа, 17:58
Военная операция на Украине

Лукашенко в нынешней ситуации хотел бы сказать Зеленскому, чтобы тот остановился

Президент Белоруссии считает, что "надо сделать все, чтобы не было хуже"

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Единственное, что хотел бы сейчас сказать белорусский лидер Александр Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому, - это то, что надо остановиться, чтобы прекратить развитие негативных последствий для страны.

"Володя, война идет у тебя в стране. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось, и за это придется отвечать тем, кто в этом виноват, но, исходя из сегодняшней ситуации, надо остановиться. Надо негативное развитие событий, особенно для Украины, остановить. Вот это единственное, что я ему хочу сегодня сказать", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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