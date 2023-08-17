Лукашенко призвал не верить украинским соцопросам, показывающим одобрение действий властей

Президент Белоруссии считает, что к происходящему сейчас на Украине привела политика Киева

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит данным украинских социологических опросов, которые показывают высокий уровень одобрения политики Киева населением страны.

"Я этому не верю. Это люди сказали? Это социологическое исследование. А как они у вас делаются, я знаю. <...> Я не верю в это, чтобы обнищавшие, одуревшие от того, что происходило до войны и в условиях войны, люди считали, что Украина движется в правильном направлении", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале.

Президент добавил, что к происходящему сейчас на Украине привела политика Киева. "Сейчас воюют, гибнут тысячи. И что, опять считают, что движутся в правильном направлении? Да что же это за безумная страна и такой народ. Я в это не верю. И вам не советую. И вам советую не верить. Украинцы - умные люди", - отметил белорусский лидер.

Ранее бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечал, что Киев подменил социологию пропагандой. По его словам, социологи сейчас учитывают только мнение "правильных украинцев", поддерживающих курс Киева, оставляя за скобками позицию тех, кто не согласен с ним или живет за пределами страны. Он подчеркивал, что целью украинских социологов стало навязывание обществу "правильной" точки зрения.