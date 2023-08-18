В Софии неизвестные напали на палаточный городок защитников памятника Советской армии

Газета "24 часа" сообщила о задержании четырех человек

СОФИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестные совершили нападение минувшей ночью на палаточный городок защитников памятника Советской армии в Софии. По свидетельству очевидцев, несколько десятков молодых людей в масках забросали территорию городка петардами, а потом разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали его подножие. О пострадавших не сообщалось.

Газета "24 часа" со ссылкой на полицию информирует о задержании четырех человек.

Ранее представители местных властей потребовали ограничить доступ граждан к памятнику Советской армии и убрать палаточный городок, установленный противниками сноса монумента. Они заявили о планах возвести строительное ограждение и демонтировать опасные для окружающих элементы памятника.

В связи с решением о демонтаже памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов.

В марте софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.