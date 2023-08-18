В Совбезе Белоруссии заявили, что сформированный Вашингтоном однополярный мир разрушен

Многие народы поняли реальную ситуацию, добавил госсекретарь ведомства Александр Вольфович

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Созданный США однополярный мир разрушен, народы, находившиеся под влиянием Запада, осознали реальную ситуацию. Такое мнение высказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Сегодня однополярный мир, который сформировали Соединенные Штаты, разрушен. Тот, в котором [другие страны] прикормили, приголубили американские политики. Сегодня мир становится многополярным, идет становление и развитие многополярного мира. Сегодня об этом надо говорить. Сегодня многие народы очнулись, встрепенулись и поняли [реальную ситуацию]", - сказал он журналистам перед началом работы в Минске пленарного заседания II Международного антифашистского конгресса.

Госсекретарь отметил, что в сложившейся ситуации, когда геополитическая обстановка в мире накалена до предела, проведение антифашистских форумов очень важно. "Потому что они показывают всему миру, что эта проблема сегодня есть. Что сегодня не одна Российская Федерация, не одна Республика Беларусь [ведут борьбу с проявлениями фашизма]. Я знаю, что приехали представители 28 стран и принимают участие в данном антифашистском конгрессе", - сказал Вольфович.

"Сегодня развязана самая настоящая гибридная война, информационная война, когда пытаются перевернуть историю с ног на голову, когда наследники фашистов подняли голову и начали говорить про фашизм и неонацизм. Человечество наверное забыло, сколько бед фашизм принес миру и кто освободил мир от коричневой чумы. Мы напоминаем или пытаемся напомнить мировому сообществу, что фашизм надо остановить", - сказал госсекретарь.

Он напомнил, что "то, что делается сегодня в ходе специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, - это не борьба с украинским народом, это не борьба с Украиной". "Это борьба с фашизмом, борьба с неонацизмом, который поднял голову", - подчеркнул Вольфович.

В ходе выступления на открытии пленарного заседания конгресса госсекретарь белорусского Совбеза указал на то, что в так называемых просвещенных демократических странах целенаправленно переписывают историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, в ней не оставляют места для памяти о настоящих героях, которые освобождали мир от коричневой чумы. "В современных условиях переписыванию истории необходимо противодействовать единым фронтом. Мы не имеем права молчать, когда ставят в один ряд захватчиков и освободителей. Это наш долг перед памятью жертв Второй мировой войны. Именно поэтому проведение Международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение", - заявил Вольфович. Он выразил уверенность в том, что результаты работы конгресса внесут весомый вклад в сохранение исторической правды, укрепление мира, сотрудничества и справедливости, а также в дело борьбы против фашизма и нацизма.