Японский реактор на быстрых нейтронах Joyo планируется запустить в 2026 году

Перенос сроков перезапуска на год связан с необходимостью проведения дополнительных строительных работ с целью усиления сейсмостойкости объекта, а также улучшения противопожарных мер

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Японское агентство по атомной энергетике приняло решение перенести сроки перезапуска реактора на быстрых нейтронах Joyo с марта 2025 года до середины 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее уведомление агентство направило Управлению по ядерному регулированию Японии. Изменение плана связано с необходимостью проведения дополнительных строительных работ с целью усиления сейсмостойкости объекта, а также улучшения противопожарных мер.

Реактор-размножитель Joyo построили в 1977 году в городе Оараи в префектуре Ибараки. Мощность объекта составляет 100 МВт. Его работа была приостановлена с 2007 года из-за проблем с оборудованием. В марте 2017 года агентство подавало заявку на перезапуск реактора, в июле 2023 года она была одобрена.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году в Японии ужесточили требования к эксплуатации атомных объектов. Согласно действующему законодательству, выработка энергии на атомном реакторе по общему основанию может продолжаться 40 лет, продление эксплуатации до 60 лет возможно только с одобрения управления по ядерному регулированию.