США, Япония и Южная Корея незамедлительно начнут консультации в случае угрозы в регионе

По словам представителя вашингтонской администрации высокого ранга, это обязательство не нарушает права стран на самооборону, не изменяет и не ущемляет существующие двусторонние договорные обязательства

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония на саммите под Вашингтоном 18 августа возьмут обязательства проводить незамедлительные консультации в случае возникновения каких-либо угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном повестке встречи.

"То, что представляет угрозу для одного из нас, в основе своей представляет угрозу для всех нас. <...> Это не формальное обязательство в рамках союза [трех стран]. Это не обязательство по коллективной обороне, заимствованное из договора о безопасности времен холодной войны. Но это обязательство трех наших стран, согласно которому в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или угрозы в регионе мы будем немедленно и оперативно консультироваться друг с другом. Мы будем обсуждать способы обмена информацией для согласования наших действий и принятия политических мер в связке друг с другом", - пояснила она.

"Мы четко понимаем, что это обязательство не нарушает права какой-либо из наших стран на самооборону в соответствии с международным правом, не изменяет и не ущемляет существующие двусторонние договорные обязательства США и Японии, США и Республики Корея. <...> Общие принципы безопасности все больше будут стимулировать наших лидеров и наших должностных лиц высокого ранга в сфере национальной безопасности к тесному сотрудничеству, когда кто-то из нас сталкивается с вызовами", - добавила представитель американской исполнительной власти. По ее словам, в пятницу будет опубликован документ с обязательствами, которые выводят "координацию [трех стран] в области безопасности на новый уровень в действительно фундаментальном смысле".

Второй американский чиновник, принимавший участие в брифинге, напомнил, что речь идет об учреждении трехстороннего канала экстренной связи. Он отказался "вдаваться в подробности того, как и при каких условиях будет использоваться прямой канал связи", но подчеркнул, что стороны будут обсуждать "безопасность и политическую ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе в целом".

Сигнал Китаю

"Мы действительно не собираемся концентрироваться на том, чтобы отправить Китаю послание по итогам этого саммита. Он будет посвящен партнерским отношениям, которые мы выстраиваем, и тому, что [эти три страны] сила добра в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно это вы увидите в итоговых документах, заявлениях. Одна из многих тенденций, которая наблюдается по мере сближения наших интересов в последние годы, заключается в том, что мы все больше разделяем подход к региону", - рассказала она. Представитель исполнительной власти США добавила при этом, что американский президент Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль обсудят ситуацию в Южно-Китайском море.

Второй чиновник также добавио, что "Китай уже принял весьма существенные решения, направленные на укрепление отношений с Россией". "Мы видим это на дипломатическом уровне и в плане очень значительных инвестиций в российскую промышленную базу, большая часть которой была существенно модернизирована после незаконного вторжения России на Украину", - сказал он.

"Во-первых, во многих отношениях я бы предположил, что то, что вы наблюдаете в Японии, Южной Корее и Соединенных Штатах, в значительной степени является ответом на шаги и меры безопасности, которые, по нашему мнению, противоречат нашим интересам. Во-вторых, все три страны привержены эффективной практической дипломатии с Китаем. Китай является крупным торговым партнером и важным игроком на мировой арене", - добавил представитель администрации. Он подчеркнул, что Вашингтон, Сеул и Токио хотят стабильных отношений с Пекином. "Они намерены конструктивно работать в этом направлении. Я просто хочу сказать, что речь идет не о том, чтобы предпринимать шаги, которые будут направлены на изоляцию Китая", - отметил чиновник.

Как сообщал Белый дом, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.