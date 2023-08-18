Япония поднимала в воздух истребители из-за полета российских Ил-38 над Японским морем

По данным объединенного комитета начальников штабов сил самообороны страны, самолеты РФ пролетели над Японским морем, Цусимским проливом, затем совершили разворот над Восточном-Китайским морем и вернулись в обратном направлении

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Япония в пятницу поднимала в воздух истребители в связи с полетом двух российских военных самолетов Ил-38 над Японским морем. Об этом сообщается на сайте объединенного комитета начальников штабов сил самообороны страны.

Отмечается, что самолеты РФ пролетели над Японским морем, Цусимским проливом, затем совершили разворот над Восточном-Китайским морем и вернулись в обратном направлении.

Днем ранее Минобороны Японии сообщило о совместном проходе пяти кораблей ВМФ РФ и шести кораблей ВМС Китая между островами Окинава и Мияко. По данным ведомства, впервые корабли двух стран совершили совместный проход в этом месте.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай требует от Японии прекратить принимать бесполезные меры, которые создают препятствия для совместного патрулирования китайских и российских вооруженных сил в регионе. Он подчеркнул, что при осуществлении совместного патрулирования КНР и Россия строго соблюдают нормы международного права.