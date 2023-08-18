Молдавия объявила о выходе из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск в СНГ

В заключении МВД республики к проекту постановления отмечается, что договор потерял актуальность для Молдавии вскоре после подписания и не исполнялся

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии приняли решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте. Соответствующий проект постановления поступил на утверждение в парламент.

"Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран - участниц СНГ", - информировала пресс-служба законодательного органа. В заключении МВД республики к проекту отмечается, что договор потерял актуальность для Молдавии вскоре после подписания и не исполнялся. В этом году парламент Молдавии денонсировал восемь соглашений, заключенных на площадке СНГ. Решения по расторжению еще шести договоров поступили на утверждение в парламент.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность. Со своей стороны бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заверил, что денонсированные договора будут восстановлены после смены власти в Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.