Еврокомиссия усомнилась в приверженности Китая принципу "одна страна, две системы"

ЕК также выступает с критикой уровня свободы СМИ в Гонконге

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия опубликовала два доклада с жесткой критикой Пекина, посвященных ситуации с правами человека и фундаментальными свободами в Гонконге и Макао в 2022 году, в которых она выразила сомнения в приверженности КНР принципу "одна страна, две системы". Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии. В обоих документах Еврокомиссия резко критикует приоритетное значение, которое Пекин уделяет обеспечению собственной национальной безопасности.

"Еврокомиссия и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] сегодня утвердили 25-й ежегодный доклад, адресованный Европейскому парламенту и Совету ЕС о политическом и экономическом развитии ситуации в специальном административном районе Китая Гонконге (Сянгане). Ежегодный доклад демонстрирует продолжающуюся эрозию высокого уровня автономии Гонконга, демократических свобод, которые должны были быть защищены как минимум до 2047 года (в течение 50 лет с момента окончания британской 99-летней аренды этой территории и ее возвращения Китаю - прим. ТАСС). Такое развитие ситуации вызывает новые сомнения в приверженности КНР принципу "одна страна, две системы", - утверждает Еврокомиссия. В своем докладе она обвиняет Пекин в аресте в Гонконге в 2022 году 236 человек на основании закона о национальной безопасности и выдвижении обвинений 145 физическим лицам и 5 организациям, с вынесением обвинительных приговоров в 100% случаев.

Еврокомиссия также выступает с критикой уровня свободы СМИ в Гонконге, и напоминает, что ЕС остается третьим по величине торговым партнером Гонконга, и крупнейшим иностранным инвестором, в этом районе Китая действуют 1 600 европейских компаний.

Доклад по Макао выдержан в аналогичной тональности. "Доклад демонстрирует растущий фокус на национальной безопасности, что несет риски подрыва фундаментальных свобод в Макао и эрозии принципа "одна страна, две системы" и высокого уровня автономии Макао", - отмечает Еврокомиссия. Она также отмечает, что ввиду действовавших в Китае ограничений на перемещения в связи с COVID-19 в течение большей части 2022 года представители миссии ЕС в Китае "не могли посещать Макао и проводить там свои мероприятия".

Еврокомиссия напомнила, что доклады о ситуации в Макао и Гонконге она готовит ежегодно уже в течение 25 лет - с момента передачи этих районов КНР в конце 90-х годов. До этого обе этих территории находились под управлением стран Евросоюза - Макао был в португальской юрисдикции, Гонконг - в британской. На тот момент Великобритания еще была членом Евросоюза. Поскольку в ЕС внешняя политика является общей для всех стран-членов, именно Еврокомиссия (внешнеполитической службы ЕС тогда не существовало) занялась тогда мониторингом ситуации в этих районах после воссоединения с Китаем, настаивая на сохранении их максимальной автономии от Пекина.