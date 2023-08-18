На Кипре осудили нападение на миротворческие силы ООН на острове

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре призвали турко-кипрскую сторону "уважать мандат миссии в буферной зоне ООН, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, и немедленно вывести весь персонал и технику из буферной зоны ООН"

НИКОСИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Республики Кипр осуждают инцидент, который произошел в буферной зоне, и считают неприемлемым нападение на миротворцев из состава сил ООН. Об этом заявил официальный представитель правительства страны Константинос Летимпиотис.

Как сообщили ранее Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в тот момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные строительные работы в этом районе. Между ними и турками-киприотами произошла стычка.

"Правительство осуждает <...> инциденты, спровоцированные сегодня утром турецкими оккупационными силами в буферной зоне в районе Пилы, а также неприемлемое нападение на британских и словацких военнослужащих из состава миротворческих сил ООН", - сказал Летимпиотис журналистам. По его словам, правительство "предпринимает все [необходимые] дипломатические шаги и находится в постоянном контакте с ООН, постоянными членами Совета Безопасности, с ЕС, властями Греции и руководством миротворческих сил на Кипре, чтобы предотвратить планы турецкой стороны". Он имел в виду планы строительства в буферной зоне дороги, которая свяжет поселок Арсос с одним из военных объектов турок-киприотов.

В этой связи ВСООНК призвали турко-кипрскую сторону "уважать мандат миссии в буферной зоне ООН, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, и немедленно вывести весь персонал и технику из буферной зоны ООН".

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет остров на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.