В Белоруссии экс-руководителей "Тут бай медиа" внесли в список экстремистов

Всего в этом списке теперь 3178 фамилий

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии внесло в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, бывших гендиректора признанной в стране экстремистской компании "Тут бай медиа" Людмилу Чекину и главного редактора Марину Золотову. Об этом свидетельствует обновленный список, опубликованный на сайте ведомства.

Всего в этом списке теперь 3178 фамилий.

Ранее КГБ Белоруссии включил Чекину и Золотову в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Минский городской суд 17 марта приговорил Золотову и Чекину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, совершенных с использованием СМИ, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. Чекина признана виновной в организации этих действий. Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В июне 2022 года Экономический суд Минска признал ООО "Тут бай медиа" экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее, а также запретил использование символики и атрибутики предприятия. В августе 2021 года по требованию МВД Белоруссии были признаны экстремистскими портал издания и его страницы в соцсетях и мессенджерах, их деятельность в стране запрещена.