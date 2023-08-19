Главу словацкой разведки задержали по обвинению в превышении полномочий

Михала Алача также обвиняют в создании преступной организации

БРАТИСЛАВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава разведывательной службы Словакии SIS Михал Алач задержан полицией по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщает словацкий новостной портал aktuality.sk. По его данным, Алач обвиняется в превышении полномочий и в создании преступной организации.

Первая попытка задержать Алача и бывшего главу этой службы Владимира Пчолинского была предпринята сотрудниками элитного полицейского подразделения NAKA еще в четверг, но она не удалась, поскольку ни того, ни другого не оказалось дома, когда туда прибыли полицейские.

В пятницу в Братиславе состоялось экстренное заседание Совбеза республики, на котором премьер-министр Словакии Людовит Одор прокомментировал намерения полиции по задержанию действующего и бывшего глав SIS, сказав: "никто [в Словакии] не является неприкасаемым, если нарушает закон".

По сообщению новостного портала, Пчолинский в субботу добровольно явился в полицейский участок для дачи показаний.