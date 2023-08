Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах за пост президента 23 августа

Бывший глава США отметил, что принял такое решение в связи с результатами опроса телеканала CBS, в котором 62% респондентов выбрали бы его в качестве кандидата на президентский пост

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Бывший глава США Дональд Трамп подтвердил, что не будет участвовать в дебатах претендентов на пост президента от Республиканской партии 23 августа. Соответствующую запись политик сделал в своей социальной сети Truth Social.

"Новый опрос CBS показал, что я лидирую с "легендарными" показателями. Трамп - 62%. <...> Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство - с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим, - сказал Трамп. - Исходя из этого, я не буду проводить дебаты".

Ранее телеканал CBS и компания YouGov провели опрос, согласно которому, позиции экс-президента Трампа среди сторонников Республиканской партии укрепляются на фоне предъявления ему обвинений. 62% респондентов ответили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на президентский пост. На втором месте с 16% голосов губернатор штата Флорида Рон Десантис. Бизнесмен Вивек Рамасвами оказался на третьей позиции, его хотели бы видеть участником гонки 7% опрошенных. 5% отдали бы свой голос за бывшего вице-президента при Трампе Майка Пенса.

Несколькими днями ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщила, что тот планирует пропустить первые дебаты претендентов на пост главы государства от Республиканской партии 23 августа и может вместо этого дать интервью журналисту Такеру Карлсону. Дебаты будут транслироваться на телеканале Fox News, где ранее работал Карлсон. Обстоятельства его увольнения с канала ранее в этом году не до конца ясны. Как предполагает The New York Times, решение Трампа предпочесть Карлсона Fox News может сказаться на поддержке экс-президента этим телеканалом в ходе избирательной кампании.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.