Ядерные регуляторы Украины и Канады договорились о сотрудничестве

Они будут работать над вопросами безопасной эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, подвергшихся влиянию военных действий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Государственные ядерные регуляторы Украины и Канады подписали меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госатомрегулирование Украины.

"И.о. председателя Госатомрегулирования - главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины - Олег Кориков и президент Канадской комиссии по ядерной безопасности Румина Велши подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества и обмена информацией по вопросам ядерного регулирования", - говорится в сообщении.

В ходе совещания стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. Среди приоритетов "проведение долицензионной оценки безопасности новых проектов ядерных установок (малых модульных реакторов), поскольку Канада - одна из ведущих стран мира, внедряющая новые технологии в ядерной энергетике ввиду необходимости замены мощностей, которые работают с 1970-1980 годов и срок эксплуатации которых истекает". Вторым важным направлением станет вопрос регуляторной деятельности по выводу из эксплуатации добывающих и перерабатывающих объектов урановой отрасли. Кроме того, регуляторы будут сотрудничать по вопросам безопасной эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов, подвергшихся влиянию военных действий, и работать над совершенствованием регуляторной деятельности по обращению с радиоактивными отходами, подытожили в Госатомрегулировании.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что совместно с канадской компанией Cameco Corporation разрабатываются проекты по инвестициям и модернизации украинской урановой отрасли, а также что украинский "Энергоатом" подписал документы, в соответствии с которыми Cameco на протяжении 2024-2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности "Энергоатома" в гексафториде природного урана, обеспечивая услуги по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. В свою очередь "Энергоатом" будет продавать Канаде добываемый на Украине уран "в полном объеме добычи элемента".

Кроме того, ранее "Энергоатом" и американская Holtec International договорились о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Соглашение предусматривает строительство первого реактора, вывода его на минимальную регулируемую мощность и подключение к сети до марта 2029 года.