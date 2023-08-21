Президент Бразилии хотел бы обсудить вопросы повестки саммита БРИКС лично с Путиным

Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что хотел бы лично обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы повестки саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Российскую делегацию на мероприятии, которое начнет свою работу во вторник, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Лавров очень важный и опытный дипломат, но было бы очень важным, чтобы Россию на встрече представлял президент. Мы будем обсуждать важные глобальные вопросы, такие как мир и борьба с неравенством, и мне бы очень хотелось иметь возможность обсудить их лично с президентом Путиным", - цитирует Лулу да Силву газета Globo.

Среди прочего, уточнил Лула да Силва, лидеры стран БРИКС собираются обсудить возможность использования альтернативных денежных инструментов для наращивания товарооборота между участниками объединения, что позволило бы им наряду с использованием национальных дензнаков снизить зависимость от внешних валют.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи.