В МИД Индии заявили о позитивных намерениях в отношении расширения БРИКС

Первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Кватра добавил, что "дискуссии о единой валюте БРИКС требуют нескольких предварительных условий, прежде чем можно будет даже говорить о структуре общей валюты"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 августа. /ТАСС/. Нью-Дели имеет позитивные намерения по вопросу расширения БРИКС. Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Кватра.

"Что касается расширения БРИКС, мы с самого начала ясно дали понять, что у нас есть позитивные намерения и непредубежденность, когда речь идет о расширении БРИКС. Продолжается текущая дискуссия между шерпами стран БРИКС в Южной Африке, и я не хотел бы предрешать итоги дискуссий", - сказал Кварта.

Отвечая на вопрос о возможности обсуждения введения валюты БРИКС, Кватра отметил, что "дискуссии о единой валюте БРИКС требуют нескольких предварительных условий, прежде чем можно будет даже говорить о структуре общей валюты". Он подчеркнул, что эта тема требует дальнейшего обсуждения.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.