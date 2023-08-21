Глава МИД Австрии считает новую архитектуру европейской безопасности невозможной без РФ

По словам Александера Шалленберга, что бы ни случилось, Россия останется крупнейшим соседом в географическом плане и лидером по числу ядерных боеголовок

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Страны Европы не могут "отменить Россию" и резко оборвать диалог с ней, когда речь идет о создании архитектуры европейской безопасности после завершения украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, выступая в Международном университете имени Менендес-и-Пелайо, мероприятие транслировалось онлайн.

"Мы не можем отменить Россию, мы не можем резко прекратить диалог с ней", - сказал дипломат. "Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим [из этой системы] и Центральную Азию, и Южный Кавказ", - добавил Шалленберг. Он также обратил внимание на то, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе остается единственной площадкой, помимо ООН, на которой продолжается обмен мнениями между странами Запада и Москвой, и отметил: "Она понадобится нам в будущем".

"Что бы ни случилось, Россия останется нашим крупнейшим соседом в географическом плане, останется лидером по числу ядерных боеголовок. Она все еще является членом Совета Безопасности ООН. Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию", - пояснил Шалленберг.