Суд в Черкассах начал рассмотрение по существу дела против митрополита местной епархии УПЦ

Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию предъявили обвинения в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Черкассах провел первое заседание в рамках рассмотрения по существу дела против митрополита Черкасского и Каневского Феодосия канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Служба безопасности Украины (СБУ) 17 мая направила в суд обвинительное заключение против митрополита. Ему предъявлены обвинения в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России, что на Украине считается преступлением. Обе эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В качестве доказательства вины митрополита в спецслужбе называют модернизацию по его указанию сайта епархии в 2020 году "по образцу" сайтов Русской православной церкви. Сам обвиняемый заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол. 24 июля суд продлил митрополиту на два месяца срок пребывания под домашним арестом.

"21 августа в Сосновском районном суде Черкасс состоялось судебное заседание по делу над митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием, которого СБУ обвиняет по ст. 161 и 436/2 Уголовного кодекса Украины. Это было первое заседание по существу рассматриваемых вопросов", - говорится в сообщении на странице епархии в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta признанной в России экстремистской).

В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" с прошлого года были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры Павел, митрополит Тульчинский Ионафан, а также митрополит Васильковский Иоасаф. Украинский суд 11 мая приговорил Иоасафа к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.