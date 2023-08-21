21 августа, 12:27

Главу разведки Словакии сняли с должности после обвинений в создании преступной группы

Михал Алач 19 августа был задержан полицией

БРАТИСЛАВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова подписала указ о временном отстранении от должности главы секретной службы SIS Михала Алача, против которого словацкая полиция ранее выдвинула ряд обвинений. Об этом сообщает интернет-портал pravda.sk со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.

"Его [Алача] пребывание на государственной службе угрожало бы ее интересам", - сказал пресс-секретарь.

Михал Алач 19 августа был задержан полицией по обвинению в превышении полномочий и создании преступной группы.

В пятницу в Братиславе состоялось экстренное заседание Совбеза Словакии, на котором премьер-министр Людовит Одор прокомментировал намерения полиции задержать главу SIS, сказав, что никто в республике не является неприкасаемым, если нарушает закон. 

Теги:
СловакияЧапутова, Зузана
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