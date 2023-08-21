Британский МИД отказался от термина "враждебное государство" в официальных документах

По информации The Times, эти изменения являются частью стратегии дипведомства страны по улучшению отношений с Китаем

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. МИД Великобритании отказался употреблять выражение "враждебные государства" в своих официальных документах, вместо него теперь используется термин "враждебные акторы". Об этом сообщила газета The Times.

Как отметили в Форин оффисе, изменение в терминологии обусловлено тем, что "государства сами по себе не враждебны, они просто делают враждебные вещи". Теперь упомянутый термин не только не содержится в официальных документах МИД Соединенного Королевства, но и избегается в служебной переписке. Согласно изданию, эти изменения в первую очередь являются частью стратегии британского внешнеполитического ведомства по улучшению отношений с Китаем.

"Наша позиция в отношении Китая состоит в том, что мы будем подходить к нему с твердым прагматизмом, но зачастую вы не можете быть одновременно и твердым, и прагматичным. Это оруэлловская политическая теория, когда вы изобретаете термины, которые сами по себе бессмысленны, для того, чтобы описать по-настоящему опасные и трудные обстоятельства, поскольку у вас есть желание не напугать своих собственных людей или не расстроить тех, с кем вы имеете дело. Идея о том, что Китай не является враждебным государством, абсурдна", - заявил бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит.

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе говорится, что приоритетом внешнеполитической деятельности королевства в среднесрочной перспективе будет оставаться отражение угрозы, которую Россия якобы создает для европейской безопасности и мирового порядка. Китай в нем называется "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.

Посольство России в Великобритании, комментируя публикацию, охарактеризовало линию правительства Соединенного Королевства в отношении РФ как конфронтационную и идеологизированную.