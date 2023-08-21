AP: расширение БРИКС стало бы моральной победой для России и Китая

Как отметило агентство, Москва и Пекин рассматривают это объединение "в качестве противовеса Группы семи"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) за счет таких стран, как Саудовская Аравия, стало бы моральной победой для России и Китая. Об этом говорится в публикации агентства Associated Press (AP).

"Возможное расширение БРИКС, которое поддержали крупнейшие развивающиеся экономики, служит моральной победой России и Китая, рассматривающих это объединение в качестве противовеса Группы семи", - пишет агентство.

По оценке профессора Йоханнесбургского университета Алексиса Хабияремие, вступление в БРИКС таких крупных игроков, как Саудовская Аравия, укрепит экономическую составляющую объединения.

Как заявил AP экс-посол Индии в Эр-Рияде Талмиз Ахмад, присоединение Саудовской Аравии к БРИКС придало бы объединению дополнительное значение.

Заявки на вступление в БРИКС подали свыше 20 стран. Наряду с Саудовской Аравией в их число входят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран и ОАЭ. Вопрос расширения БРИКС обсудят на полях саммита объединения, который пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга.

В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.