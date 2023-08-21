Сунак не уверен, что решит проблему миграции через Ла-Манш к началу 2025 года

Премьер-министр Великобритании заявил, что не был бы честен с людьми, если сказал бы, что это возможно

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не ручается, что его правительство сможет до конца 2024 года положить конец пересечениям пролива Ла-Манш нелегальными мигрантами.

"Я хочу, чтобы это было сделано как можно быстрее, но я также хочу быть честным с людьми, [сказать], что это сложная проблема, одного простого решения не существует, она не может быть решена за одну ночь. Я не был бы честен с людьми, если сказал бы, что это возможно", - заявил глава правительства в эфире телеканала ITV, отвечая на прямой вопрос, пресечет ли он незаконную миграцию через Ла-Манш до следующих всеобщих выборов. Они должны пройти не позднее января 2025 года, однако, вероятнее всего, состоятся в конце.

В январе этого года Сунак опубликовал пять приоритетов своего правительства, один из которых включал "остановить лодки" с незаконными мигрантами. Никаких сроков он не привел, однако, по оценке телеканала, именно следующие выборы представляют собой крайний срок для правительства воплотить обещания в жизнь.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш.