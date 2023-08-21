Минообороны Швейцарии потребовало расследовать вопрос о контрактах по танкам

Это связано с приобретением госкомпанией RUAG в 2016 году 96 танков Leopard 1 в Италии и подписанием в 2023 году контракта об их перепродаже германскому концерну Rheinmetall для последующей поставки на Украину

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Начальник Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд потребовала провести расследование в связи с приобретением государственной оружейной компанией RUAG в 2016 году 96 танков Leopard 1 в Италии и подписанием в 2023 году контракта об их перепродаже германскому концерну Rheinmetall для последующей поставки на Украину. Об этом сообщил Федеральный совет (швейцарское правительство) на своем сайте.

"Виола Амхерд потребовала провести детальное внешнее расследование обстоятельств покупки танков в 2016 году и подписания контракта с предприятием Rheinmetall. Речь идет также о том, чтобы изучить, как административный совет [RUAG] выполняет свои обязанности по надзору за деятельностью дирекции", - говорится в сообщении.

Правительство напомнило, что в 2016 году госкомпания RUAG Holding SA "закупила 96 танков Leopard 1 в Италии", где она их затем поместила на хранение. По информации госкомпании RUAG MRO, созданной после реорганизации RUAG Holding SA, эти танки были приобретены "в качестве коммерческого товара для использования двигателей на запчасти". В начале 2023 года концерн Rheinmetall "попросил RUAG MRO о возможной продаже этих танков". "Rheinmetall при этом открыто заявил, что эти танки после сервисного ремонта в Германии должны быть поставлены Украине, - отметило правительство. - RUAG MRO 13 февраля 2023 года подписала с Rheinmetall контракт на продажу". В контракте содержалось условие, согласно которому поставки танков "могут быть осуществлены только с согласия компетентных властей" Швейцарии.

Как уточняет правительство, 20 августа 2023 года административный совет RUAG MRO на внеочередном заседании рассмотрел вопрос об этом контракте и "обнаружил несоответствия". Он информировал Амхерд об итогах заседания. В настоящий момент, однако, у правительства "остаются вопросы, касающиеся, в частности, сотрудничества RUAG MRO со Швейцарской Конфедерацией как с собственником" этой госкомпании. По этой причине министр обороны "потребовала проведения глубокого внешнего расследования", отметили в Берне.

Вопрос о поставках оружия в зоны конфликтов является щепетильной темой для нейтральной Швейцарии, особенно на фоне подготовки к очередным парламентским выборам 22 октября. Федеральный совет 28 июня ответил отказом на запрос RUAG об одобрении возможной сделки по продаже концерну Rheinmetall танков Leopard 1 с целью их дальнейшей передачи на Украину. Свое решение правительство мотивировало нейтральным статусом Швейцарии, которая не поставляет оружие Киеву сама и не разрешает реэкспорт вооружений швейцарского производства третьими странами на Украину.

Отставка гендиректора RUAG

10 августа административный совет RUAG отправил в отставку генерального директора компании Бригитту Бек. Официальным мотивом послужили разногласия, обусловленные ее публичными заявлениями. В пресс-релизе компании не сказано, о каких конкретно заявлениях идет речь. Как пишет информационный портал "20 minutes", гендиректор "произвела фурор" своими заявлениями о событиях на Украине. По сведениям портала, в начале мая она приняла участие в круглом столе о швейцарском нейтралитете. В этой связи Бек обратилась к Германии и Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарской Конфедерации на реэкспорт военных материалов.

Не участвующая в ЕС и НАТО Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.