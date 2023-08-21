Гутерриш на саммите БРИКС выступит на темы климата и реформы финансовой системы

Генеральный секретарь ООН примет участие во встрече в формате "аутрич" с африканскими странами и в диалоге "БРИКС плюс"

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял приглашение на саммит БРИКС, хотя ранее не участвовал в мероприятиях объединения, намерен указать в выступлениях на необходимость борьбы с изменениями климата и реформы мировой финансовой системы. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Не будет сюрпризом сказать, что сейчас мы переживаем особенно сложный период. На саммите БРИКС соберутся очень важные игроки на мировой арене. Южная Африка играет особенно важную роль. Так что генеральный секретарь с удовольствием принял приглашение и использует его, чтобы выступить с рядом ключевых заявлений", - сказал Дюжаррик.

Представитель генерального секретаря добавил, что Гутерриш примет участие во встрече в формате "аутрич" с африканскими странами и в диалоге "БРИКС плюс". "Он выступит с четким заявлением о том, что в разделенном мире, ошеломленном кризисами, альтернатив сотрудничеству нет, - добавил Дюжаррик. - Он призовет лидеров проявлять солидарность, а также срочно обратить внимание на ряд проблем, в том числе на изменения климата и необходимость реструктуризации мировой финансовой системы".

Дюжаррик отметил, что планируется также серия двусторонних встреч Гутерриша с участниками саммита, но их программа пока уточняется.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге пройдет 22-24 августа.