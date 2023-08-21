Бербок прокомментировала идею об использовании регулярных рейсов в зарубежных поездках

Министр иностранных дел Германии отметила, что в случае важных политических переговоров нельзя сказать о вылете "через несколько минут и прервать беседу", речь идет о иной логистике, "чем когда вы летите в отпуск"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после поломки правительственного лайнера Airbus A340 выразила сомнение относительно более широкого использования регулярных рейсов во время своих зарубежных поездок.

"Если вы ведете важные политические переговоры в таких поездках, вы не можете просто сказать, что самолет вылетает через несколько минут, и прервать беседу", - сказала Бербок на мероприятии, организованном новостным порталом The Pioneer. Речь, по ее словам, идет о совершенно иной логистике, "чем когда вы летите в отпуск". В то же время глава МИД ФРГ добавила, что в случае командировок регулярным рейсом расходы также имеют значение.

Ранее депутат Бундестага (парламента ФРГ) от Левой партии (ЛП) Гезине Лётч после поломки правительственного лайнера Бербок Airbus A340 "Конрад Аденауэр" призвала правительство Германии в будущем использовать регулярные рейсы для своих поездок вместо правительственных самолетов. Орган планирования и организации воздушных перевозок (управления по общим вопросам ВВС), по ее мнению, является дорогостоящим, ненадежным и наносит огромный ущерб окружающей среде.

О поломке самолета Бербок

15 августа Бербок сообщила, что вынуждена полностью отменить поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета. До этого министр дважды пыталась улететь в Австралию из Абу-Даби, однако возвращалась обратно из-за технических дефектов воздушного судна. Ожидается, что теперь глава внешнеполитического ведомства ФРГ вернется в Берлин регулярным рейсом, однако точный маршрут обратного пути министра не раскрывается по соображениям безопасности.

До этого агентство DPA передавало, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками. В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.

Вторая попытка Бербок улететь из Абу-Даби также провалилась. Через 15 минут после взлета в 01:00 по местному времени (00:00 мск) Airbus A340 отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби. Командир воздушного судна заметил, что ничего подобного "никогда не было". После инцидента Военно-воздушные силы Германии приняли решение вывести из эксплуатации два самолета этой модели, используемые правительством ФРГ.

Воздушный флот правительства Германии состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321, четырех Bombardier Global 5000 и трех вертолетов Cougar AS-532.