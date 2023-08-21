Минобороны Армении сообщило о гибели военного в результате азербайджанского обстрела

По данным ведомства, ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил армянский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"21 августа около 15:30 (14:30 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам погибшего солдата.