Парламент Таиланда рассмотрит кандидатуру Сеттхи Тхависина на пост премьера

Ожидается, что дебаты начнутся в 10:00 по местному времени и продлятся до 15:00

БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут совместное заседание, в ходе которого рассмотрят кандидатуру Сеттхи Тхависина от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") на пост премьер-министра. Таким образом, спустя более трех месяцев с момента проведения 14 мая парламентских выборов с одобрением кандидатуры Тхависина в королевстве может быть запущен процесс формирования нового правительства.

Как ожидается, дебаты начнутся в 10:00 по местному времени (06:30 мск) и продлятся до 15:00 (11:00 мск). Затем начнется голосование, которое должно завершиться к 17:30 (13:30 мск). Полиция запретила проведение любых общественных собраний в этот день в 50 м от здания парламента.

60-летний Тхависин до недавнего времени возглавлял компанию Sansiri, которая является крупнейшим застройщиком в Таиланде. В преддверии парламентских выборов он избавился от акций компании и покинул должность ее генерального директора, чтобы не нарушить избирательное законодательство. Кандидат на пост премьера заявил о намерении содействовать улучшению экономических показателей страны во благо ее народа. "Я пришел сюда, потому что хочу развивать страну и ее экономику, чтобы люди могли жить лучше. <...> Я повторяю, мои враги - это бедность и неравенство. Моя цель - это благополучие всего тайского народа", - сказал он.

Шансы кандидата

"Пхыа Тхаи" 21 августа официально объявила о формировании правительственной коалиции с участием 10 других партий, куда также вошли представляющие военные круги "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"), от последней действующий премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча шел на выборы в качестве кандидата на пост главы правительства.

В политический союз также вошли "Бхумчайтхай", Национальная партия ("Прачачат"), Партия национального развития ("Чат Тхаи Паттана"), все они примут участие в распределении министерских портфелей. Пять остальных участников объединения представлены в Палате представителей одним или двумя депутатами. В общей сложности правительственная коалиция будет контролировать 314 кресел в 500-местной Палате представителей.

Хотя коалиция из 11 партий контролирует большинство кресел в Палате представителей, она не сможет утвердить Тхависина премьером без частичной поддержки 250-местного Сената, большая часть членов которого была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Согласно конституции 2017 года, сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями. В этом отношении наличие в коалиции представляющих военные круги "Народной государственной силы" и "Объединенной таиландской нации" должно быть позитивно воспринято Сенатом.

Тхависину нужно получить голоса как минимум 60 сенаторов, чтобы возглавить правительство. Местные наблюдатели считают, что необходимую поддержку Сената в сложившейся политической конфигурации он получит. Сенатор Ванчай Сорнсири предположил, что около 190 из 250 его коллег проголосуют за утверждение Тхависина новым премьером.

Третья попытка

Нынешнее совместное заседание Национальной ассамблеи по вопросу выборов нового премьер-министра формально будет третьим по счету. Первая попытка состоялась 13 июля, когда лидер победившей на парламентских выборах партии "Движение вперед" Пита Лимчароенрат не получил достаточной поддержки, чтобы занять кресло премьера. Тогда же Движение вперед находилось в коалиции с "Пхыа Тхаи".

Конституционный суд Таиланда 19 июля принял решение приостановить действие депутатского мандата Лимчароенрата до вынесения решения по делу о владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией. Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи в тот же день выступили против повторного выдвижения его кандидатуры, создав своеобразный прецедент, согласно которому у кандидата в премьеры есть только одна попытка на получение одобрения парламента.

Движение вперед в преддверии нового заседания Национальной ассамблеи заявило, что не будет голосовать за кандидата от "Пхыа Тхаи". По мнению партии, нынешняя коалиция, куда также вошли связанные с военными кругами партии, противоречит воле народа.

Компромиссное решение

Партия "Движение вперед" в своей программе заявила о намерении добиться исключения из Уголовного кодекса (УК) 112-й статьи, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива вызвала серьезный раскол в политическом истеблишменте Таиланда, где король является самой почитаемой фигурой в стране. Не нашла она поддержки и среди многих депутатов Палаты представителей, и большинства членов Сената.

После неудачи Лимчароенрата стало очевидно, что ни одной партии, поддерживающей исключение из УК 112-й статьи, не удастся сформировать правительство. "Пхыа Тхаи" приняла этот факт и возглавила процесс формирования новой правительственной коалиции без участия Движения вперед, отдельно указав, что ни при каких обстоятельствах вносящую раздор инициативу продвигать не будет.

Несмотря на уверенность "Пхыа Тхаи" в победе своего кандидата, по данным источников газеты The Bangkok Post внутри самой "Пхыа Тхаи", процесс выборов главы правительства Таиланда может принять неожиданный поворот, в результате которого премьером может быть утвержден лидер партии "Народная государственная сила" и действующий вице-премьер генерал Правит Вонгсуван.

По данным издания, команда переговорщиков "Пхыа Тхаи" заручилась достаточной поддержкой со стороны других партий, чтобы утвердить своего кандидата премьером. Сенат, скорее всего, также поддержит Тхависина, поскольку "Пхыа Тхаи" отвергла политический курс победившей на выборах партии "Движение вперед". Однако не исключен сценарий, при котором Сенат откажется поддержать кандидатуру Тхависина и на первые роли выйдет Вонгсуван, чья партия является партнером "Пхыа Тхаи" по коалиции. Другим потенциальным кандидатом от консервативного лагеря может стать лидер партии "Бхумчайтхай", вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракул.