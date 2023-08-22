В Кривом Роге сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, отметил мэр Александр Вилкул

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе повреждена энергетическая инфраструктура, многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Утром Вилкул подтвердил информацию местных СМИ о взрывах в Кривом Роге и призвал не выкладывать в соцсетях никаких фото и видео.

В свою очередь глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении ночью частного предприятия в Синельниковском районе на юго-востоке Днепропетровской области, возник пожар.

"Частное предприятие. Произошел пожар", - написал Лысак в своем Telegram-канале. По его данным, огонь уже потушен.

Ночью в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Также предупреждение действовало в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.