Премьер Канады раскритиковал Facebook за блокировку сообщений местных СМИ на фоне пожаров

Глава Кабмина Джастин Трюдо заявил, что поведение платформы "вредно для демократии", а в условиях ЧС социальная сеть "пренебрегает безопасностью людей"

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) ставит корпоративную прибыль выше безопасности людей, блокируя ссылки на порталы канадских СМИ, в то время как на северо-западе страны бушуют лесные пожары.

"Это непостижимо, что такая компания как Facebook ставит корпоративную прибыль выше, чем обеспечение местных СМИ возможностью предоставлять актуальную информацию жителям Канады, которую они могли бы получать там, где проводят много времени: онлайн, в соцсетях, в Facebook", - заявил глава кабмина, его слова приводит американский телеканал CNN. При этом он подчеркнул, что решение блокировать ссылки на новостные порталы "вредно для демократии", а в условиях чрезвычайной ситуации Facebook "пренебрегает безопасностью людей".

Представители Meta возразили в ответ на запрос CNN, что канадские пользователи все еще могут пользоваться сервисами компании для "доступа к надежной информации", то есть могут видеть заявления правительственных учреждений, служб экстренной помощи и неправительственных организаций напрямую на их страницах в соцсетях.

Согласно актуальным данным канадского правительства, в настоящий момент на северо-западе страны зарегистрировали 236 пожаров, которые поразили более 2 млн га земли. Только за последнюю неделю эвакуировали около 60 тыс. человек. Джастин Трюдо ранее назвал "апокалиптическими" разрушения, вызванные лесными пожарами в стране.