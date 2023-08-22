МИД Турции прокомментировал заявление СБ ООН по инциденту в буферной зоне Кипра

Ведомство считает это заявление "оторванным от реальности"

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции считает "оторванным от реальности" заявление Совета Безопасности ООН относительно инцидента в буферной зоне на Кипре.

"Выпущенное Советом Безопасности ООН 21 августа 2023 года заявление для прессы по поводу строительства дороги Пила - Йигитлер на территории [самопровозглашенной] Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) полностью оторвано от реальной ситуации на местах. Вместо того чтобы внести какой-либо позитивный вклад в решение проблемы, заявление лишь осложняет этот процесс. Формулировки, использованные в отношении событий 18 августа, искажают факты и неверно отражают произошедшее. Мы полностью поддерживаем заявление министерства иностранных дел ТРСК по данному вопросу", - говорится в заявлении турецкого ведомства.

В Анкаре отметили, что Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) "обязаны одинаково относиться к обеим сторонам на острове и действовать беспристрастно".

Как сообщили 18 августа ВСООНК, инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

180-километровая буферная зона (зеленая линия) разделяет Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин, ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.