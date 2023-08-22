Выборы депутатов нижней палаты парламента Белоруссии пройдут в 110 округах

Голосование состоится 25 февраля 2024 года

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Белоруссии установила количество избирательных округов на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания страны, которые состоятся в единый день голосования 25 февраля 2024 года, а также среднюю численность избирателей в каждом округе. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Центризбиркомом установлена средняя численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва, - говорится в сообщении. - Для проведения выборов депутатов Палаты представителей на территории Беларуси образуется 110 избирательных округов".

В ЦИК пояснили, что численность избирателей в округе определяется из числа обладающих избирательным правом лиц, которые проживали на его территории при проведении последних выборов или референдума. При проведении республиканского референдума в 2022 году в списки граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, было включено 6 815 635 граждан. Таким образом, средняя численность избирателей в одном округе составит 61 960 человек.

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко отметил, что страна вступает в активную фазу подготовки к выборам депутатов в единый день голосования. "Не позднее 1 сентября текущего года центральной комиссии и местным советам депутатов необходимо определить среднюю численность избирателей на избирательный округ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания и соответствующих местных советов. <...> На местах не позднее 1 ноября образуются избирательные округа по выборам в местные советы депутатов", - напомнил он.

В ходе единого дня голосования будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов различного уровня. Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание, в состав которого войдут, в том числе, вновь избранные депутаты.