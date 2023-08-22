22 августа, 10:40,
обновлено 22 августа, 10:59
Попытка госпереворота в Нигере

Африканский союз приостанавливает деятельность Нигера в организации

EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO
Ниамей, Нигер
© EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO

По данным телеканала Al Arabiya, решение вступает в силу с 22 августа

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить деятельность Нигера в организации. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, решение вступает в силу с 22 августа.

Совет мира и безопасности АС поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению порядка в Нигере мирным путем. 

"Мы поддерживаем действия ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере дипломатическим путем", - приводит канал заявление совета. При этом в организации подчеркнули, что "оценивают последствия [возможного] использования сил ECOWAS для военной интервенции в Нигер". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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