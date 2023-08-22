Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов считает, что причиной стало проведение многими странами военных операций за рубежом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украина признала, что идея "международного трибунала против России", о которой киевские политики неоднократно говорили с самого начала СВО, не нашла поддержки у ее партнеров, так как многие страны проводят военные операции за рубежом. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом надо честно говорить", - приводит его слова украинское издание Klymenko Time.

Киевские власти неоднократно выдвигали идею проведения "трибунала" в отношении РФ, приписывая российским военным жертвы среди мирного населения, в том числе путем подготовки фейков. Российские власти же не раз подчеркивали, что целью проведения СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, удары наносятся исключительно по военным объектам, а мирное население страдает только из-за действий Киева, в частности, неумелой работы украинских ПВО.

Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что трибунал ждет представителей Киева, чьи методы в будущем будут признаны экстремистскими и террористическими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что и у Запада не будет возможности отмыться от того, что стало частью их деятельности. Запад создавал этот режим сам, он сейчас спонсируют тех, кто совершает экстремистские и террористические акты, подчеркнула она.