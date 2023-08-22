22 августа, 19:25
Военная операция на Украине

На Украине признали, что идея "трибунала" против РФ не получила международной поддержки

Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов считает, что причиной стало проведение многими странами военных операций за рубежом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украина признала, что идея "международного трибунала против России", о которой киевские политики неоднократно говорили с самого начала СВО, не нашла поддержки у ее партнеров, так как многие страны проводят военные операции за рубежом. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Смирнов.

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"Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики. И отдельные наши партнеры опасаются, что этот прецедент будет использован против них, потому что они также проводят военные кампании за рубежом. И об этом надо честно говорить", - приводит его слова украинское издание Klymenko Time.

Киевские власти неоднократно выдвигали идею проведения "трибунала" в отношении РФ, приписывая российским военным жертвы среди мирного населения, в том числе путем подготовки фейков. Российские власти же не раз подчеркивали, что целью проведения СВО являются денацификация и демилитаризация Украины, удары наносятся исключительно по военным объектам, а мирное население страдает только из-за действий Киева, в частности, неумелой работы украинских ПВО.

Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что трибунал ждет представителей Киева, чьи методы в будущем будут признаны экстремистскими и террористическими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что и у Запада не будет возможности отмыться от того, что стало частью их деятельности. Запад создавал этот режим сам, он сейчас спонсируют тех, кто совершает экстремистские и террористические акты, подчеркнула она. 

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