В Цхинвале презентовали энциклопедию осетинской Нартиады

Трехтомник подготовили десятки ученых Южной и Северной Осетии и ближнего зарубежья

ЦХИНВАЛ, 23 августа. /ТАСС/. Коллективный труд десятков ученых Южной и Северной Осетии и ближнего зарубежья - трехтомник "Энциклопедия осетинской Нартиады" презентовали в Цхинвале, сообщила пресс-служба правительства закавказской республики.

"Значение уникальной "Энциклопедии осетинской Нартиады" не только для отечественной, но и мировой науки, конечно же, невозможно переоценить. Труд десятков ученых <...>, вобравший в себя практически все наработки в области нартоведения - это огромный вклад в мировую науку и культуру, это труд на века. Уверен, что энциклопедия станет настольной книгой не только для специалистов-осетиноведов, но и всех тех, кто интересуется Нартиадой, в целом историей Осетии, ее богатейшими традициями и культурой", - сказал председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев на презентации, которая проходила в Югоосетинском государственном университете им. А. Тибилова.

Премьер поздравил ученых с успешной реализацией проекта и пожелал им энергии, вдохновения и дальнейших достижений.

Автором проекта и руководителем рабочей группы является доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом этнологии Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, заслуженный деятель науки России, первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров. К созданию энциклопедии, помимо ученых Осетии, были привлечены более 50 специалистов из федеральных научных организаций России и ближнего зарубежья: фольклористы, языковеды, литературоведы, философы, археологи, историки, этнографы. Работа длилась шесть лет.

Нартский эпос (Нартиада) является одним из памятников культуры скифской древности и аланского средневековья. В сказаниях о нартах есть много деталей и сюжетов, совпадающих с описаниями обычаев предков осетин - скифов и алан, а также названия стран и народов, с которыми они контактировали.