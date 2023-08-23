Госдеп раскритиковал новую Конституцию ЦАР

В ведомстве считают, что она "подрывает демократическое управление в стране"

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Администрация США считает, что принятая на референдуме новая Конституция Центрально-Африканской Республики (ЦАР) не соответствует демократическим нормам, Вашингтон ожидает от властей этой страны объявления даты нового голосования. Такую позицию изложил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы выражаем глубокие опасения относительно хода референдума по конституции в ЦАР и положений новой конституции, мы ожидаем даты местных выборов, на которых все жители ЦАР смогут выразить свое мнение на избирательных участках", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства США письменном заявлении Миллера констатируется, что в ЦАР ранее утвердили результаты референдума о принятии новой конституции. Она, как считает Госдепартамент, "снимает ограничения на число президентских сроков и подрывает демократическое управление в стране". "Мы считаем, что регулярная мирная передача власти позволяет создать более прочные институты и обеспечить в стране большую стабильность и процветание. США с глубокими опасениями отмечают, что были сообщения о низкой явке избирателей и имела место озабоченность относительно тайны голосования, - подчеркивается в документе. - Для демократии жизненно важное значение имеют свободные и честные выборы при наличии инклюзивных электоральных процессов".

"Мы призываем правительство ЦАР объявить дату местных выборов, на которых все жители смогут выразить свое мнение на избирательных участках. Соединенные Штаты подчеркивают важность того, чтобы все стороны в ЦАР, включая правительство, оппозицию и гражданское общество, участвовали в электоральных процессах в стране прозрачным образом, конструктивно и мирно", - говорится в заявлении Миллера.

30 июля в ЦАР состоялся референдум о принятии новой конституции. По предварительным результатам народного волеизъявления, более 95% избирателей проголосовали за ее принятие.

Одно из главных положений новой конституции - продление срока полномочий главы государства с нынешних пяти лет до семи при одновременном снятии ограничений на число сроков. До сих пор действует конституционная норма, которая ограничивает двумя сроками нахождение одного политика на посту главы государства. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже дважды избирался на пост главы государства - в феврале 2016 года и декабре 2020 года.