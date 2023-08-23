В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург стороны подписали несколько документов в области содействия развития зеленой экономики, изучения новых источников энергии, создания специальных экономических зон

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай и ЮАР подписали 25 соглашений в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург. Соответствующая публикация появилась на сайте МИД КНР.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством коммерции КНР и Министерством торговли, промышленности и конкуренции Южно-Африканской Республики в отношении содействия зеленой экономике и промышленному развитию, Меморандум о взаимопонимании между Китайским управлением программы пилотируемых полетов и Южноафриканским национальным космическим агентством в отношении сотрудничества в области пилотируемых космических полетов. Было также подписано несколько документов в области содействия развитию зеленой экономики, инвестиционного и научного сотрудничества, изучения новых источников энергии и создания специальных экономических зон.

Китай и ЮАР подписали Протокол о намерениях углубления сотрудничества в рамках "Пояса и пути".

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.