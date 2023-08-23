ЕС прислал нового посла в Никарагуа спустя почти год после высылки его предшественника

Министр иностранных дел республики Денис Монкада на встрече с Фернандо Понсом заявил о готовности Манагуа продолжать развивать уважительные отношения со всеми странами мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 августа. /ТАСС/. Новый посол ЕС в Никарагуа Фернандо Понс вручил верительные грамоты министру иностранных дел республики Денису Монкаде. Об этом сообщил во вторник новостной портал El 19 Digital.

Посольство ЕС находилось без руководителя с сентября прошлого года. Как пишет портал, Монкада на встрече заявил о готовности правительства Никарагуа продолжать развивать уважительные отношения со всеми странами мира.

В апреле Никарагуа отозвало предварительное одобрение назначения Понса послом из-за заявления внешнеполитической службы ЕС по случаю пятой годовщины антиправительственных акций в республике, в котором Брюссель обвинил ее власти в систематических репрессиях. В июле правительство центральноамериканской страны вновь выдало дипломату агреман.

Трения между Брюсселем и Манагуа обострились в конце сентября прошлого года, когда делегация ЕС в ООН потребовала от Никарагуа освободить политических заключенных и восстановить демократию в стране. Латиноамериканская республика в ответ на это требование объявила посла ЕС в стране персоной нон грата, Евросоюз пошел на аналогичный шаг.