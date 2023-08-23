Президент Литвы обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы оказания помощи и ход переговоров о приеме Украины в Евросоюз

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл на Украину с необъявленным визитом для участия в мероприятиях Дня независимости и переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера.

"Во время рабочего визита президент Науседа с президентом Зеленским обсудит вопросы оказания помощи Украине и ход переговоров о приеме Украины в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Еще в конце июня в Вильнюсе заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Литвы Украине достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта балтийской республики. В том числе сумма военной помощи превысила €0,5 млрд.