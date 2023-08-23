Тайвань будет выплачивать вознаграждение до $600 тыс. за данные о вмешательстве в выборы

Как отметила газета "Тайбэй шибао", размер вознаграждения будет зависеть от масштабов вмешательства в выборный процесс

ГОНКОНГ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня пообещали выплачивать вознаграждение до 20 млн новых тайваньских долларов (около $626 тыс.) за информацию о попытках повлиять на голосование или итоги местных выборов. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

Информаторы получат четверть обозначенной суммы, если предоставленные ими данные приведут к возбуждению уголовного дела о нарушении законодательства о выборах. В случае признания подсудимых виновными в преступлениях предоставившие о них информацию люди получат еще четверть вознаграждения.

Как отмечает газета, выплата оставшейся суммы будет произведена после оглашения приговора. Размер вознаграждения будет зависеть от масштабов вмешательства в выборный процесс.

Выборы главы администрации Тайваня назначены на январь 2024 года. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй и последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем: в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем быстро начали ухудшаться.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.